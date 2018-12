Kloosterbroeders urenlang vastgebonden na gewelddadige overval

Aan het begin van de middag drongen twee mannen, van wie één gewapend, de zogeheten Maria Immaculata binnen. Vijf broeders, allemaal ouder dan zestig jaar, werden vervolgens in de pastorie vastgebonden en mishandeld. Één van hen raakte hierbij zwaargewond. Pas uren later wisten ze de politie te waarschuwen om hen te bevrijden. Toen deze uiteindelijk arriveerde, waren de daders al gevlucht.

De omgeving van de kerk is afgezet en inmiddels is een klopjacht gaande op de daders. Volgens de politie hadden de daders het gemunt op contant geld en waardevolle spullen. Wat zich precies heeft afgespeeld en wat de buit is van de daders, is nog onbekend. De slachtoffers zijn in shock en kunnen nog niet verhoord worden.