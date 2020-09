Klopjacht op dader steekpartijen in Birmingham

Het gaat om een man, maar verder kan de politie nog niets zeggen over zijn identiteit. ,,We geloven dat de incidenten, die plaatsvonden tussen 00.30 uur en 02.20 uur, verband houden met elkaar en we doen er alles aan om de verantwoordelijke te vinden", aldus de politie in een verklaring.



Alle middelen worden ingezet om de verdachte op te sporen. Getuigen hebben hem niet weg zien rennen. Huiszoekingen leverden vooralsnog niks op. ,,We hebben nu ook mensen die in het riool aan het zoeken zijn, daarmee hopen we de mensen te laten zien dat we er alles aan doen om de dader op te sporen", aldus hoofdinspecteur Steve Graham.



Hij noemt de gebeurtenissen in de vroege ochtenduren tragisch, schokkend en begrijpelijkerwijs beangstigend. ,,U kunt er zeker van zijn dat we er alles aan doen om de verantwoordelijke te vinden en om te achterhalen wat er precies is gebeurd.”