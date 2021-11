Klopjacht op Franse ‘Daltons’ in streepjespakken

Hun eerste ‘aanval’ was een nieuwe videoclip. Met een glansrol voor Many GT. Hij had zichzelf nota bene gefilmd ín de gevangenis, mét zo’n kenmerkend geel-zwart pak aan. Daarna volgde een hele serie stadsrodeo’s. De Daltons crossen met motoren door Lyon, vlak langs voetgangers, wheelies makend op topsnelheid tussen rijdende auto’s. Regelmatig is het live te volgen op hun Instagram- en YouTube-accounts. In oktober zette de politie de achtervolging in met tientallen agenten en zelfs een helikopter. ‘Het is hier het Wilde Westen’, rappen ze zelf. Sommigen noemen de Daltons al ‘de Hells Angels op z’n Frans’. Anderen zien het, vanwege de vermommingen, als de Lyon-versie van La casa de papel.



Vorige week was het opnieuw raak. Tijdens een voetbalwedstrijd van Olympique Lyonnais tegen Sparta Praag liepen twee Daltons, met hun geel-zwarte strepen, lachend en zigzaggend tijdens de wedstrijd het veld op. ,,Dit is de zoveelste provocatie, ze hebben het gevoel dat ze kunnen doen wat ze willen’’, reageerde Pierre Oliver, deelraadvoorzitter in Lyon.



De bende is inmiddels veel meer dan een rapgroep. ,,Het zijn criminelen’’, zei de prefectuur in Lyon. Er zijn bazen en uitvoerders. En ook nogal wat meelopers. De jongens op het voetbalveld, van 15 en 20 jaar, zeiden na hun aanhouding geen lid te zijn van de Daltons – hoewel die het incident live uitzonden op Instagram.



In een interview met persbureau AFP bood de groep kort geleden een ‘staakt-het-vuren’ aan: ‘Het enige wat we willen is dat Many GT wordt vrijgelaten’. Deze week kregen vier Daltons zelfs het woord in één van de best bekeken tv-praatprogramma’s in Frankrijk, TPMP. Ze zaten onherkenbaar in de studio met hun gestreepte pakken, zonnebrillen en bivakmutsen. ,,Wij willen alleen maar muziek maken, maar de burgemeester voert oorlog tegen ons.’’