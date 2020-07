Klopjacht op Nederlanders na poging tot moord op kroegbaas in Salou

Het steekincident vond maandagavond plaats omstreeks half twaalf in een door het slachtoffer gerunde kroeg in de Carrer Verge del Pilar in Salou. Volgens de regionale krant Diari Més kreeg de Nederlandse kroegbaas het aan de stok met een vrouwelijke klant en verschenen niet veel later de twee andere Nederlanders. Zij liepen naar de kroegbaas toe, waarna een van hen op hem instak. Het slachtoffer werd maar liefst achtmaal gestoken: vijfmaal in de rug en drie keer in de linkerzij.