Koelbox met mensenhoofden gevonden bij Mexicaanse tv-zender

Vlakbij een kantoor van de Mexicaanse tv-zender Televisa is een koelbox met twee mensenhoofden gevonden. Het is niet bekend wie de slachtoffers zijn. In de koelbox zat een dreigbrief, getekend met CJNG, de Spaanse initialen van een drugsbende, zei een veiligheidsfunctionaris in de stad Guadalajara.

Waarom de koelbox werd achtergelaten in de buurt van het televisiestation is onduidelijk, aangezien het dreigement volgens lokale media niet gericht was aan iemand binnen de organisatie.

Elders in de stad is een tweede koelbox gevonden met daarin een dreigbrief gericht aan een rechter. Ook is een tas aangetroffen met menselijke resten en eveneens een dreigbrief.