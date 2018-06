Koerdische oppositieleider met Kennedy-uiterlijk populair bij Turken

In 2016 werd hij gearresteerd vanwege zijn vermeende banden met de Koerdische Arbeiderspartij (PKK). De aanklagers eisten 142 jaar gevangenisstraf. Niet wereldschokkend, gezien zijn gewaagde houding ten aanzien van de huidige president Recep Tayyip Erdoğan. Daarover zei Demirtaş zelf: ,,In mijn tienerjaren ging ik ervan uit dat ik het grootste deel van mijn leven in de gevangenis door zou brengen.”



Vanuit zijn cel voert hij nu campagne voor de Turkse verkiezingen. Dat doet hij niet alleen door middel van handgeschreven brieven en het inzetten van social media. Demirtaş gebruikt ook het wekelijkse telefoontje met zijn vrouw om zijn boodschap over te brengen. Na een korte begroeting aan het adres van zijn vrouw (,,hallo lieverd, ik mis je") begon hij deze week een speech. Zijn vrouw deelde de video op internet. Daarop is Demirtaş te horen, met in beeld zijn luisterende familie in de huiskamer. De video werd massaal bekeken.