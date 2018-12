Konijnenmoordenaar terroriseert pittoresk Frans dorpje

De bewoners van het dorpje aan de Côtes-d’Armor dachten dat het eindelijk over was met de moorden op de pluizige diertjes. De mysterieuze seriemoordenaar had al weken niet toegeslagen. Afgelopen weekend was het toch weer raak. De politie trof zeven konijnenlijkjes aan bij het huis van de eigenaren. Die waren tot tranen toe geroerd.

Volgens plaatselijke agenten zijn alle konijnen slachtoffer van dezelfde dader. Hij of zij sluipt ‘s nachts tuinen in, haalt de beestjes uit hun hokken, steekt ze met een naald of een ander scherp voorwerp of verplettert ze onder de voeten. De lichamen worden vervolgens op de grond gedumpt.

,,Het is doodeng. Als iemand een onschuldig diertje aanvalt, kan hij of zij op een dag mensen aanvallen. Ik vrees vooral voor de kwetsbare ouderen in ons dorp’’, zegt plaatselijke inwoner Annick tegen de Franse krant Le Télégramme.

Wie doet zoiets?

Het koppel Eugène en Marie-Françoise L’Hévéder, 80 en 77 jaar oud, verloor maar liefst twintig konijnen. De dader sloeg vier keer toe bij het stel. ,,We houden de dieren al 55 jaar, maar we hebben nooit eerder zoiets meegemaakt. We zijn er kapot van. Wie doet zoiets?’’, vraagt een aangeslagen Eugène zich af.

De Franse krant meldt verder dat zeker tien konijneneigenaren slachtoffer zijn geworden van de aanvallen. Getroffen eigenaren zijn meestal ouderen uit het dorp, die zowel kippen als konijnen houden.

Het mysterie doet denken aan de zaak rond de kattenmoordenaar in de Londense wijk Croyden. Meer dan honderd katten werden in drie jaar tijd het slachtoffer van een meedogenloze seriemoordenaar. De dieren werden gedood en vervolgens in stukken gesneden, waarbij ledematen en staart werden verwijderd. In september werd duidelijk dat het niet om één moordenaar ging, maar om verschillende: namelijk vossen. De politie toonde camerabeelden waarop de vossen te zien waren met ledematen van de katten in hun bek.