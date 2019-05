Koning Albert: boete van 5000 euro per dag dat hij geen dna afstaat in zaak Boël

Bejaarde vrouw sterft na mep met elektri­sche step

13:35 Een vrouw is maandag op brute wijze vermoord toen ze in het Amerikaanse Long Beach over straat liep. Uit het niets werd ze tegen de grond geslagen, waarna ze door een serie klappen met een elektrische step om het leven kwam. Vandaag werd bekend dat de verdachte vervolgd zal worden voor moord.