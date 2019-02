'Koning, ga op de knieën voor Congo'

Vliegtuig­ka­per Bangladesh had neppistool bij zich en dreigde toestel op de blazen

8:03 De 25-jarige man uit Bangladesh die gisteren een vliegtuig wilde kapen, had een speelgoedpistool bij zich. Dat meldt de politie in Bangladesh. Hij beschikte verder niet over echte wapens of explosieven. ,,,De man had geestelijke problemen”, zegt een woordvoerder van de politie.