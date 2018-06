Koning Willem-Alexander: 'Ik heb mijn maatje gemist'

Willem-Alexander vertelde hoe het was om alleen de drie staatsbezoeken af te leggen na de dood van zijn schoonzus Inés Zorreguieta. De koning vindt het gezelliger om samen met zijn vrouw op stap te zijn, liet hij weten. Hij zei zijn maatje te hebben gemist maar wel telefonisch contact met haar en de kinderen te hebben gehad. De koning verwees naar zijn moeder prinses Beatrix, die voor en na de dood van zijn vader prins Claus vaak alleen op staatsbezoek ging. Het kan wel, maar het is niet leuker om deze bezoeken alleen te doen. Willem-Alexander vergezelde zijn moeder overigens vaak tijdens staatsbezoeken.

Helden

De koning was vanmiddag bij de onthulling van het monument van de vergeten held Jan Zwartendijk, die in stilte duizenden mensen het leven redde. In de drie Baltische staten worden helden niet vergeten. Willem-Alexander kreeg de vraag of hij de Nederlanders zou willen aanmoedigen hun schroom af te werpen en trotser te zijn op hun eigen helden. Volgens de koning is het iets van vroeger, dat alles wat boven het maaiveld uitkomt wordt neergesabeld. Hij verwees naar de krant, die dagelijks helden laat zien.