Koppel komt thuis na huwelijksreis en stuit op gigantisch hek rond woning

,,Het voelt alsof we gevangen zitten in ons eigen huis”, aldus de 27-jarige Thomas en 24-jarige Rebekah Entwistle. Hun huwelijksreis van elf dagen eerder deze maand eindigde in mineur toen ze thuis arriveerden en oog in oog kwamen te staan met een hoge omheining. Het hek werd slechts op een halve meter afstand van de voorgevel opgetrokken en zorgt ervoor dat de begane grond helemaal in schaduw is gehuld.