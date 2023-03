Koppel vindt dode muis in zak spinazie

Een vervelende situatie uiteraard. De Torhoutenaar van 32 gooide het product maar in in de vuilnisbak en ging bij de zelfstandige uitbater van de plaatselijke Delhaize verhaal halen. ,,Het gaat om een verpakte zak spinazie", klinkt het daar. ,,We hebben de klant zijn geld teruggegeven en hebben het lot van de verpakte spinazie verzameld en naar het federaal voedselagentschap verstuurd. Hier kunnen we jammer genoeg niks aan doen. Dit is via de producent bij ons in de winkel gekomen. We zijn met voedsel bezig, dan kan je zoiets helaas wel eens tegenkomen.”