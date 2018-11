Korea's halen twintig bewapende wachtposten weg langs grens

Het ontmantelen van de wachtposten langs de zwaarbewaakte grens tussen beide Korea's is het gevolg van de overeenkomst die in september tot stand kwam en die de spanningen tussen de landen moet verminderen. Een woordvoerder uit Seoel zegt dat soldaten 11 wachtposten aan zuidelijke zijde van de grens hebben ontwapend.



Naar wordt aangenomen, hebben de Noord-Koreanen aan hun kant hetzelfde gedaan. Het is de bedoeling dat tegen het einde van maand november in totaal 20 van de gebouwen zijn gesloopt. Symbolisch blijft aan beide zijden van de grenszone één wachtpost staan. In december zullen Noord- en Zuid-Korea gezamenlijk controleren of aan de overeenkomst is voldaan.