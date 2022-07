Kosovo sluit twee grensovergangen met Servië vanwege onrust

Serviërs die in Kosovo wonen moeten vanaf maandag Kosovaarse nummerborden op hun auto’s plaatsen. Zo’n 50.000 Serviërs die in het noorden van Kosovo wonen, waar de twee gesloten grensovergangen zich bevinden, gebruiken veertien jaar na Kosovo’s onafhankelijkheid nog altijd Servische nummerborden.

Niet eerste keer

Nu probeert Kurti het opnieuw en geeft hij Serviërs in de noordelijke regio 60 dagen de tijd de nummerborden om te wisselen. Ook moeten alle Servische burgers die Kosovo bezoeken vanaf maandag bij de grens een extra document opvragen om het land in te kunnen. Servië vraagt van Kosovaren hetzelfde.

VN-vredesmacht

De door de NAVO geleide VN-vredesmacht Kosovo Force (KFOR) noemt de situatie in het noorden van Kosovo gespannen en zegt ‘bereid te zijn om in te grijpen als de stabiliteit in gevaar komt’, in lijn met ‘ons VN-mandaat’. Momenteel dragen 28 staten bij aan de in 1999 door de VN ingestelde vredesmacht, met een gecombineerde sterkte van ongeveer 4000 militairen en civiel personeel.