Kosovo wil nummerbordboetes invoeren maar stelt besluit tóch uit na verzoek VS

‘Ik accepteer het verzoek om het opleggen van boetes voor illegale kentekenplaten met 48 uur uit te stellen. Ik kijk er naar uit om met de VS en de Europese Unie samen te werken om binnen de komende twee dagen tot een oplossing te komen’, zei de Kosovaarse premier Albin Kurti in de nacht van maandag op dinsdag op Twitter.

Urenlang crisisoverleg in Brussel over de slepende kentekenruzie tussen Servië en Kosovo liep maandag nog op niets uit, tot frustratie van EU-buitenlandchef Josep Borrell, die als bemiddelaar optrad. Hij eiste dat de plannen van Kosovo om te beginnen met het opleggen van boetes voor het ontbreken van de juiste nummerplaten ‘onmiddellijk opgeschort’ werden.

Erkennen onafhankelijk Kosovo

De spanningen tussen Kosovo en Servië zijn de afgelopen weken weer hoog opgelopen. Kosovo wil doordrukken dat ook Servische inwoners met een Kosovaars nummerbord moeten gaan rijden, maar die verzetten zich daartegen. Uit protest hebben in het overwegend Servische noorden van Kosovo honderden politieagenten en ander overheidspersoneel het werk neergelegd. Ook verzet de Servische minderheid in Kosovo zich door middel van onder meer grensblokkades. Door het erkennen van Kosovaarse nummerborden erkent Servië ook automatisch het bestaan van een onafhankelijk Kosovo. En dat is op dit moment nog steeds het allergrootste taboe in Servië.

De relatie tussen Servië en Kosovo is uitermate problematisch. Het overgrote deel van de Kosovaarse bevolking (90 procent van 1,8 miljoen inwoners) bestaat uit etnische Albanezen. Tegelijkertijd beschouwen de Serviërs Kosovo als heilige historische grond. In het Joegoslavië van na de Tweede Wereldoorlog was Kosovo een ‘autonome provincie’ van Servië. Belgrado deed toen echter alles om het almaar sterker wordende Albanese nationalisme te onderdrukken.

Na het uiteenvallen van Joegoslavië en de opkomst van Slobodan Milosevic werden de verhoudingen zo mogelijk nog slechter. Het leidde uiteindelijk tot de Kosovo-oorlog van 1998 en 1999, en de Navo-bombardementen op Servië. In 2008 riep Kosovo eenzijdig de onafhankelijkheid uit. Die werd door veel landen erkend (meer dan honderd), maar niet door bijvoorbeeld China, Rusland en Spanje. Die kampen ook met opstandige regio’s.

Niemand wil een nieuwe oorlog op de Balkan. Er is niet voor niets nog steeds een Navo-missie met op dit moment 3770 soldaten, die de situatie ‘nauwlettend in de gaten houdt’ en paraat staat ‘om in te grijpen als de stabiliteit in gevaar komt’.

