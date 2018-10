Kou eist tol in Brussel: twee dakloze vrouwen overleden

In Brussel zijn in twee dagen tijd twee dakloze vrouwen omgekomen door de kou. In de wijk Schaarbeek werd gisterochtend al een 41-jarige dakloze vrouw dood aangetroffen. Vanochtend werd in het centrum van de Belgische hoofdstad een tweede dakloze vrouw dood gevonden.

Vlak bij de Varkensmarkt, in het centrum van Brussel, vonden voorbijgangers vanochtend tegen 6.00 uur vanochtend haar lichaam. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar die hulp kwam te laat. De vrouw kwam om door de kou, stellen de Brusselse autoriteiten tegenover VTM Nieuws. Buurtbewoners schatten de leeftijd van het slachtoffer op 50 à 60 jaar. Ze had sinds een maand een slaapplek bij een standbeeld in het centrum.

Onderkoeling

Een andere dakloze vrouw, van 41 jaar, werd gisteren dood aangetroffen in Schaarbeek, een wijk in het noordoosten van de stad. Ook zij stierf door de kou. Ze werd in de vroege ochtend gevonden. De hulpdiensten brachten de vrouw nog naar het ziekenhuis, maar daar konden de artsen enkel haar overlijden vaststellen.

De politie liet een buurtonderzoek uitvoeren en beelden van bewakingscamera’s uit de buurt analyseren. Daaruit blijkt geen tussenkomst van derden.

Winterplan