Krachtigste SpaceX-raket succesvol de ruimte in met zwaarste satelliet ooit

Opmerke­lijk fenomeen: in Nederland gestolen SUV's zomaar gedumpt langs Duitse trottoirs

De politie in de Duitse stad Essen ziet zich geconfronteerd met een opmerkelijk fenomeen. Dieven dumpen in Nederland gestolen auto’s, voornamelijk SUV’s van Toyota, zomaar langs de weg in afwachting van een volgende bestemming. Dit jaar alleen al zijn er twintig aangetroffen. Wat zit daarachter? ,,Ook IS rijdt graag in dit soort auto’s.”