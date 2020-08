Krater door kolossale explosie in haven Beiroet is 43 meter diep

In de haven ontplofte dinsdag een opslagplaats waar jarenlang zo’n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag opgeslagen. Waarschuwingen dat sprake was van een gevaarlijke situatie zouden in de wind zijn geslagen, tot woede van veel burgers.

Zesduizend gewonden

Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid raakten zesduizend mensen gewond, zeker 120 slachtoffers verkeren volgens de autoriteiten in kritieke toestand. Nog 21 mensen worden vermist . Het Nederlandse zoek- en reddingsteam dat deze week naar Libanon was afgereisd om te helpen, keert na het weekeinde terug naar Nederland. Het team heeft geen overlevenden en stoffelijke overschotten onder het puin gevonden. Het Libanese kabinet heeft voor twee weken de noodtoestand uitgeroepen in de hoofdstad en heeft de beveiliging overgedragen aan het leger. 300.000 inwoners zijn nu dakloos en hongersnood dreigt door een tekort aan graan. Voorlopig wordt de materiële schade geschat op 10 tot 15 miljard euro. Voor de wederopbouw zijn vele miljarden nodig.

Nog een 10 miljoen euro

De Duitse ambassade in Beiroet is ook zwaar getroffen door de ontploffing. Een medewerkster overleed in haar woning, een collega raakte zwaargewond en werd overgebracht naar een van de overbelaste ziekenhuizen. Hij zou donderdag worden overvlogen naar Duitsland. Een niet nader gespecificeerd aantal Duitse ambassademedewerkers raakte lichtgewond. Veel van hun appartementen zijn zwaar beschadigd. Ook het ambassadegebouw in het district Dekwaneh werd getroffen. De diplomatieke post verhuist naar een gebouw in de wijk Rabieh dat voorheen werd gebruikt voor consulaire taken. Daar is een crisisteam opgericht.