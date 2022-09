Kreta rouwt om verongelukte restaurantbaas, Nederlandse toerist op borgtocht vrij

Een Nederlandse toerist is zaterdag op het Griekse eiland Kreta aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig ongeval. Hierbij kwam een 27-jarige Griekse man om het leven. De Nederlander is gisteren op borgtocht vrijgelaten, maar blijft verdachte in het onderzoek, schrijven diverse Griekse media.

Het ongeluk gebeurde zaterdag in de Messara-vallei, in het zuiden van Kreta. De Nederlandse bestuurder reed samen met een landgenoot over een doorgaande weg toen hij door een nog onbekende oorzaak frontaal in botsing kwam met een motorrijder. Dit gebeurde ‘in zeer hoge snelheid’, schrijven diverse media. De klap was zo hevig dat de man op de motor op slag dood was. De twee Nederlanders in de huurauto raakten lichtgewond, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De Nederlandse toerist die de huurauto bestuurde werd door de politie aangehouden op verdenking van het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop. Hij moest zich gisteren verantwoorden voor de rechter. Die besloot hem na het betalen van een borgtocht van 5000 euro vrij te laten. Nabestaanden en vrienden barstten in tranen uit toen ze dat te horen kregen, meldt het Griekse platform Flashnews. Er brak enkele minuten onrust uit in de rechtszaal. De Nederlander blijft wel verdachte in het onderzoek en zal zich later opnieuw voor de rechter moeten verantwoorden.

‘Iedereen hield van hem’

Het overlijden van de 27-jarige Griek dompelt Kreta in diepe rouw. Het slachtoffer is een lokaal bekende ondernemer. ,,George was een man die zijn leven goed op de rit had, hij runde een horecazaak in de buurt en iedereen had wel een goed woordje te zeggen over hem te zeggen. Iedereen hield van hem”, klinkt het in Griekse media.

Op Kreta komen dit jaar opvallend veel mensen in het verkeer om het leven. Volgens de Griekse organisatie Voluntary Association for the Prevention of Traffic Accidents (ESYPROTA) is de 27-jarige man het 43ste dodelijke slachtoffer.

