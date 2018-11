Kritiek op behandeling vee in Europa

Man uit Disney World verbannen vanwege Trump-bord in achtbaan

13 november Een aanhanger van de Amerikaanse president Donald Trump mag voorlopig geen één vestiging van het pretpark Disney World in de Amerikaanse staat Florida meer in. Nadat hij eerst een metersgroot spandoek van Trump had meegenomen, en daarna op de foto ging in de Splash Mountain met een campagnebord, was de maat vol.