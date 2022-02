Kritiek op Eileen Gu: geboren en getogen in Amerika, maar wint Olympisch goud voor China

Als Eileen Gu vannacht opgaat voor een kans nog meer goud te winnen in het olympisch freestyle skiën, kijkt haar geboorteland met gefronste wenkbrauwen mee. Gu is geboren in San Francisco en woont nog steeds in de VS, maar komt uit voor China. In 2019, toen ze 15 was, kondigde ze aan dat ze voortaan het land van haar moeder zou vertegenwoordigen.