Kritiek op Russische leger zwelt aan, zelfs staatsgreep wordt niet langer uitgesloten

Hongarije vindt kussende meiden niet oké en vraagt om Nederlands onderzoek naar Net­flix-se­rie

Hongarije gaat het Nederlandse Commissariaat voor de Media vragen om een onderzoek te beginnen naar de Netflix-animatieserie Jurassic World: Camp Cretaceous. In één aflevering zijn twee tienermeisjes zoenend te zien. Volgens de Hongaarse mediawaakhond is dat in strijd met de omstreden antihomowet die vorig jaar werd aangenomen.

11:21