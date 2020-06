Kritisch boek over Donald Trump mag er komen van de rechter

Bolton was een topadviseur in het Witte Huis tussen april 2018 en september 2019, toen hij ontslag nam. Hij blikt in The Room Where It Happened terug op zijn samenwerking met Trump. Hij schildert zijn ex-baas af als een grillige leider met weinig algemene kennis. De president noemde Bolton op zijn beurt een ‘wacko’ en heeft gezegd dat het boek vol leugens staat die zijn bedoeld om hem in een slecht daglicht te stellen. Het boek zal dinsdag worden gepubliceerd. Er zouden al honderdduizenden exemplaren naar verkooppunten onderweg zijn.