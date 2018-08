Krukje wankelt, jager verliest evenwicht en schiet 65-jarige man dood

Brugramp Genua kost familie Benetton miljarden én imago

16 augustus De instorting van de verkeersbrug bij Genua raakt de wereldberoemde kledingfamilie Benetton flink in de portemonnee. Zij is de belangrijkste aandeelhouder van infrastructuurconcern Atlantia, het moederbedrijf achter de Italiaanse beheerder van de Morandibrug, Autostrade per l'Italia.