Kustwacht ontdekt bij Puerto Rico partij coke van 26 miljoen euro

Aan boord van het ongeveer 9 meter lange vaartuig vonden beambten vijftig bundels met in totaal 1750 kilo drugs. Er zijn vier mensen gearresteerd, onder wie een Venezolaan en twee Dominicanen.



Eerder deze maand werd een recordvangst aan cocaïne gedaan, eveneens voor de kust van Yabucoa. Toen werd een verlaten boot onderschept met daarin 67 balen die ruim 2000 kilo cocaïne bevatten. Volgens de politie is dat de grootste partij die ooit in beslag is genomen in Puerto Rico. De partij had een geschatte waarde van meer dan 50 miljoen dollar.