Kwetsend spandoek en twee poppen bevestigd aan Haagse moskee

Een woordvoerder van de Stichting as-Soennah meldde dat er tientallen gelovigen in de moskee aanwezig waren voor het ochtendgebed, toen de poppen en het spandoek werden neergezet. ,,Op bewakingsbeelden is te zien dat de poppen en het spandoek omstreeks kwart over vijf zijn geplaatst’', zegt Abdelhamid Taheri, bestuursvoorzitter van de Stichting as-Soennah. Het incident was kort voordat kinderen koranonderwijs zouden volgen.



,,Dit is geen aanval op alleen onze moskee, maar een aanslag op de hele moslimwereld’', vertelt Taheri. ,,Het ochtendgebed was net aan de gang. Pas toen de moskeebezoekers naar buiten gingen, zagen ze de poppen en de teksten.’' Taheri wijst met een beschuldigende vinger naar rechts-extremisten. Op het spandoek is onder meer ‘de Koran is vergif’ te lezen.