Laatste aanklager van Neurenberg overleden, Ferencz veroordeelde 22 nazi's

Op 103-jarige leeftijd is de Amerikaan Benjamin Ferencz overleden. Hij was aanklager tijdens de processen van Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog tegen de kopstukken van het nazibewind. In 2009 kreeg Ferencz de Erasmusprijs uit handen van (toen nog) prins Willem-Alexander.

De in Transsylvanië geboren Ferencz - zelf joods - was de laatste aanklager van de processen van Neurenberg die nog in leven was. Hij was 27 toen hij in 1947 optrad als hoofdaanklager in het Einsatzgruppen-proces, waarbij 22 nazi-leiders terecht moesten staan.

Ferencz heeft in de decennia daarna geijverd voor erkenning van internationaal humanitair strafrecht. Dat instituties zoals het Internationale Strafhof in Den Haag er na 1990 zijn gekomen, is mede zijn werk geweest. Voordat hij aanklager werd in Neurenberg, vocht Ferencz als Amerikaans soldaat tijdens WO II mee bij de bevrijding van Europa. Daarvoor studeerde hij aan Harvard.

‘Recht is altijd beter dan oorlog’

,,Vandaag heeft de wereld een leider verloren in de zoektocht naar gerechtigheid voor slachtoffers van genocide en soortgelijke misdaden”, reageert het Amerikaanse Holocaust Museum. ,,We rouwen om de dood van Ben Ferencz - de laatste aanklager van Neurenberg. Op 27-jarige leeftijd, zonder eerdere proceservaring, zorgde hij voor de veroordelingen van 22 nazi’s.”

In 2009 kreeg Ferencz van toen nog prins Willem-Alexander in Den Haag de Erasmusprijs overhandigd voor zijn bijdrage aan de internationale vervolging en berechting van oorlogsmisdadigers. ,,Recht is altijd beter dan oorlog”, zei Ferencz destijds. ,,Geen enkel internationaal dispuut rechtvaardigt het gebruik van geweld. De verheerlijking van oorlog moet worden vervangen door de verheerlijking van vrede.”

Ferencz overleed volgens zijn zoon vrijdag in een woonzorgcentrum in Boynton Beach in Florida.

Volledig scherm Ben Ferencz tijdens een voordracht in 2010. © Armin Weigel/Pool Photo via AP