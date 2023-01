Laatste twee actievoerders verlaten tunnel, Lützerath nu echt zonder bezetters

De ontruiming van het dorp, die woensdag begon, werd gisteren door de politie afgerond. Alleen in een tunnel onder de grond zaten nog twee activisten. Die zouden door energiebedrijf RWE worden gered, maar dat bleek vandaag niet nodig. Het tweetal kwam op eigen houtje uit de tunnel. Het bruinkooldorp is daarmee nu echt vrij van bezetters.

Nederlandse klimaatactivisten in Lützerath: ‘Absurd dat we in deze tijd naar bruinkool graven’

Gewonden

Gisteren sprak een arts over tientallen gewonde activisten, waaronder veel met botbreuken in armen en benen. Ook liepen demonstranten hoofdwonden op. De arts deed haar uitspraken tijdens een persconferentie in een actiekamp van klimaatactivisten in Keyenberg, vlakbij Lützerath.