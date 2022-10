‘Laatste winter met gescheiden gasinkoop’, Europees prijsplafond krijgt steeds meer steun

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zegt dit in een brief die ze later op de dag naar de 27 nationale regeringen stuurt. Hun leiders komen morgen en overmorgen informeel bijeen in Praag.

In het Europese Parlement leek Von der Leyen vanmorgen ook langzaam haar bezwaren tegen een algemeen prijsplafond op gas in te slikken. Een prijsplafond op Russisch gas en het vorige week door haar voorgestelde prijsplafond op gas dat voor stroomopwekking wordt ingezet, zijn haar niet meer genoeg. Ze had het over ‘een nieuwe Europese prijsindex’, een tijdelijk plafond dat Rusland moet verhinderen nog langer de markt te manipuleren en een zodanige systeemingreep dat de (hoge) gasprijzen niet langer de stroomprijs bepalen. Nu zijn die twee gekoppeld, ook als het gaat om goedkope stroom uit zon, wind en atoomsplijting.

Volledig scherm Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. © ANP / EPA Europa kan zich stevige stappen permitteren, aldus de Commissievoorzitter in het Parlement, omdat de Europese afhankelijkheid van Russisch gas al is teruggelopen van 41 procent aan het begin van de oorlog naar 7,5 procent nu. Het verschil vangt Europa op met extra gasinkopen elders, vooral uit de VS en Noorwegen. Met die twee bondgenoten onderhandelt Europa momenteel ‘in ons beider belang’ over gunstiger contracten, aldus Von der Leyen.

Gevaarlijke fase Oekraïne

In hetzelfde debat verklaarde EU-Buitenlandchef Josep Borrell dat de oorlog in Oekraïne een gevaarlijke nieuwe fase ingaat. Nu de Russen op het slagveld steeds meer terrein verliezen, wordt de verleiding voor Poetin steeds groter om kernwapens in te zetten, aldus Borrell. Hij was tamelijk openhartig over de aanpak van de Oekraïense strijdkrachten, die op drie fronten aan de winnende hand zijn. Zij maken veel gebruik van (buitenlandse) intelligence om met gerichte aanvallen de kern van het Russische leger te vernietigen. De Russische strijdkrachten bieden weinig verweer, ook al ‘omdat zij niet weten waartoe deze oorlog dient’.

Quote De winter is in de geschiede­nis vaak de redding van Rusland geweest Josep Borrell, EU-Buitenlandchef Komende winter gaat het er wel om spannen, meent Borrell. ,,Poetin wacht op de winter. Hij rekent op energietekorten en een westerse publieke opinie die in opstand komt. De winter is in de geschiedenis vaak de redding van Rusland geweest.” Borrell denkt dat behalve goede informatie aan de Europese bevolking, er ook een diplomatiek offensief nodig is in de rest van de wereld.

Borrell sprak van ‘een ideologische oorlog’, omdat Poetin flinke delen van de wereld al heeft kunnen doen geloven dat hun energie- en voedseltekorten het gevolg zijn van westerse sancties en niet van de oorlog zelf. Borrell zei ook te verwachten dat Europa nog in de loop van de ochtend met een nieuw sanctiepakket komt. Ambassadeurs van de 27 lidstaten zijn nu bijeen over de laatste losse eindjes.

