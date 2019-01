Laborante doodgebeten door ‘huiskrokodil’

Op het Indonesische eiland Sulawesi is een 44-jarige vrouw opgegeten door een 700 kilo zware krokodil, die illegaal als huisdier werd gehouden bij een bedrijf dat parels kweekt. Volgens de lokale autoriteiten is Deasy Tuwo, het slachtoffer, waarschijnlijk in het bassin gevallen toen ze het bijna 5 meter lange reptiel wilde voeren.

Collega's van Deasy Tuwo, zo meldt de BBC, ontdekten het levenloze lichaam van de vrouw in de ondiepe vijver die dienst doet als verblijfplaats van krokodil Merry. Ze zagen dat de vrouw - hoofd van het laboratorium van de kwekerij - een arm miste en dat een deel van haar romp ontbrak.

Nadat de dode vrouw in de vijver was ontdekt, is de politie met steun van tientallen hulpverleners uren bezig geweest haar ontzielde lichaam uit het water te halen. Daarvoor werd de krokodil verdoofd en vervolgens met man en macht uit het water getild. Die klus nam volgens de BBC enkele uren in beslag. Waarschijnlijk zitten de ontbrekende lichaamsdelen van de vrouw nog steeds in de krokodil. In de vijver werd namelijk niks aangetroffen.

Eigenaar

De gealarmeerde politie is inmiddels een onderzoek begonnen naar het incident en probeert te achterhalen wie de eigenaar is van de krokodil. Dat laatste doet de politie overigens al langer. Vermoedelijk gaat het om een Japanse ondernemer die in de boeken staat als baas van het bedrijf. De afgelopen weken brachten vertegenwoordigers van een dierenbeschermingsorganisatie, naar aanleiding van tips over de krokodil, herhaaldelijk een bezoek aan de kwekerij. Ze werden echt nooit binnengelaten.

Het reptiel is afgemaakt en de eigenaar van de kwekerij kan een fikse boete tegemoet zien. In Indonesië komen meerdere krokodillensoorten voor die regelmatig mensen aanvallen en doden. Wereldwijd komen naar schatting zo'n duizend mensen per jaar om het leven na een confrontatie met een krokodil. De dieren hebben het niet specifiek gemunt op mensen, maar worden gezien als gelegenheidsmoordenaars die het weinig uitmaakt in welke prooi ze hun tanden zetten.