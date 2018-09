Lading cocaïne 'gedoneerd' aan overheid Texas

China zegt handelsbe­spre­kin­gen met VS af

4:56 In een nieuwe escalatie van de handelsoorlog met de Verenigde Staten heeft China geplande handelsbesprekingen over invoerheffingen geannuleerd. Volgens The Wall Street Journal gaat een bezoek van vice-premier Liu He aan Washington volgende week niet door. Een delegatie die het bezoek zou voorbereiden blijft eveneens thuis.