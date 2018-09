Lage opkomst maakt referendum Macedonië mogelijk ongeldig

Bijna dertig doden en honderden vergiftigd door alcohol in Iran

16:48 Zeker 27 mensen zijn in Iran overleden na het drinken van illegaal gestookte alcohol. Ook liepen meer dan driehonderd mensen vergiftigingsverschijnselen op. Het gaat om een van de ernstigste van dergelijke incidenten in een land waar het nuttigen van alcohol streng verboden is.