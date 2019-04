Lagerhuis stemt opnieuw: toch boterzachte brexit? Of een nieuw referendum?

Het Britse Lagerhuis stemt vanavond over wat zijn voorkeur zou zijn voor de oplossing van de brexitcrisis. Een week geleden haalde geen enkele van de acht aangedragen opties een meerderheid. De oorspronkelijke brexitdeal die de regering van premier May met de EU heeft gesloten, is meerdere keren door het Lagerhuis weggestemd.

Nu komen om 21.00 uur (Nederlandse tijd) vier heel misschien kansrijke opties weer op tafel. Het zijn: afzien van de brexit en er dan weer een referendum over houden, een voorstel voor een referendum over de uiteindelijke deal met Brussel en twee voorstellen over een ‘softe brexit’.

Die twee laatstgenoemde voorstellen zijn volgens Britse media het meest kansrijk. Het gaat om een voorstel voor een douane-unie met de EU en een voorstel voor een vrijhandelsakkoord met de EU, naar Noors voorbeeld, te sluiten via de Europese Vrijhandelsassociatie en Europese Economische Ruimte (optie ‘Common Market 2.0').

Noorwegen

De grootste Britse oppositiepartij, Labour, steunt, wanneer voorgelegd, de optie om de brexit zo te regelen dat het land, net als bijvoorbeeld Noorwegen, vrij toegang heeft tot de EU-markt via lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA). Daar moeten dan wel uitgebreide douane-overeenkomsten bijkomen.

Deze optie heette in het brexitjargon ‘Noorwegen-plus’, maar momenteel is de benaming ‘Common Market 2.0 ‘ (Gemeenschappelijke Markt 2.0) gangbaar. De EVA heeft al een kwart eeuw een overeenkomst met Brussel over de toegang tot de interne markt van de EU (en vormt zo de Europese Economische Ruimte).

Onderdeel daarvan is dat er in principe vrij verkeer van personen en goederen is. Het is daarom voor Britten die echt uit de EU willen, geen oplossing. Een van de voornaamste argumenten voor de brexit is geweest dat het land geen vrij verkeer van personen meer toestaat, om onnodige of erg goedkope werkzoekenden buiten de deur te houden. Premier May zal dit standpunt vandaag herhalen tegenover Conservatieve parlementariërs, voorafgaand aan een nieuwe stemming in het Lagerhuis om daar weer de brexitvoorkeur of -afkeur te peilen.

Minst kwalijk

Maar ook voorstanders van een breuk met de EU zien de ‘Gemeenschappelijke Markt’ als mogelijk de minst kwalijke oplossing. De landen van de EVA zijn niet automatisch overgeleverd aan de regels van Brussel, maar kunnen nieuwe regels blokkeren. De landen van het samenwerkingsorgaan EVA (Liechtenstein, IJsland, Noorwegen en Zwitserland) werken in een vrijhandelszone samen, maar regelen verder alles zelf. Een land dat in een douane-unie met de EU zit, moet het beleid van Brussel volgen en kan bijvoorbeeld geen handelsakkoorden met derden sluiten die niet voldoen aan de EU-regels.