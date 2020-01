liveblogEen aantal landen heeft volgens Groot-Brittannië moeite om mensen terug te halen uit de Chinese stad Wuhan, waar het nieuwe coronavirus is uitgebroken. Een Britse vlucht is gedwongen vertraagd, omdat het nog geen toestemming had van China om te vertrekken.

“Wij doen er alles aan om Britten veilig terug te halen naar het Verenigd Koninkrijk. We zijn druk bezig een vlucht te organiseren die snel kan vertrekken”, zegt een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Vluchten naar de Verenigde Staten en Japan zijn al wel vertrokken uit Wuhan. Het longvirus brak uit in Wuhan en in die stad en de provincie Hubei zijn ook de meeste slachtoffers gevallen. In totaal zijn al 170 mensen bezweken, 162 slachtoffers vielen in Hubei.

Ook de Chinese ambassadeur in Nederland doet een duit in het zakje en twittert dat het hoogtepunt van de virusuitbraak in zicht is. Over een week, hooguit een dag of tien, zal het coronavirus pieken, aldus de ambassadeur die verwijst naar een video van de gezaghebbende Chinese expert Zhong Nanshan. Daarna geen grootschalige besmetting meer, ‘dankzij effectieve detectie en isolering’, aldus ambassadeur Xu Hong.

Een speciaal comité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt vandaag bijeen over het uitroepen van een internationale noodsituatie. Het comité vraagt zich af of het in China opgedoken coronavirus de ‘PHEIC-status’ krijgt’. Dat is een Engelse afkorting voor: Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid.

Er zijn inmiddels al meer dan 6000 mensen besmet en meer dan 130 mensen zijn aan de aandoening bezweken. Er zijn in bijna twintig landen gevallen geconstateerd, maar vooralsnog zijn uitsluitend in vooral het midden van China mensen door het virus overleden.