Lang gezochte dierensmokkelaar riskeert korte straf en 1000 euro boete

Afgelopen vrijdag werd hij aangehouden door de Thaise autoriteiten. Decennia werd er jacht gemaakt op de man die duizenden beschermde dieren de dood heeft ingejaagd en met zijn criminele clan miljoenen verdiende aan de handel in onder meer olifanten- en neushoornivoor en gemalen tijgerbotten.

Dat hij er wellicht zo gemakkelijk van af zou kunnen komen, leidt inmiddels tot de nodige frustraties in de sociale media. Velen menen dat dierenbeul Boonchai Bach levenslang moet krijgen. Ook op de Facebooksite van deze krant waren er veel lezers die ergere straffen voor hem in petto hadden, gezien het leed dat hij zoveel dieren had aangedaan. Een Duitse dierenvriend betreurt op twitter dat Bach 'helaas maar vier jaar gevangenisstraf' riskeert.

Lage straffen

Een van de grote problemen de lucratieve dierenhandel echt aan te pakken zijn juist de relatief lage straffen. Anders dan bij drugshandel komen criminelen er vaak relatief licht vanaf omdat het vergrijp in menig Aziatisch land als minder ernstig wordt beschouwd. Onder internationale druk wordt het strafrecht aangescherpt op dit onderdeel maar dat gaat langzaam.

Maar Boonchai Bach riskeert toch meer, aldus de Thaise media. Er zouden behalve zijn rol in de internationale dierensmokkel veel bewijzen zijn voor het witwassen van crimineel geld en het overtreden van importregels. Dat klinkt als een formaliteit maar die deed destijds ook de ongrijpbare Amerikaanse gangster Al Capone ooit de das om. Hij werd uiteindelijk gevloerd door de belastinginspecteur. Belangrijk is daarom dat Bachs boekhouder is aangehouden.



Ook de namen van zakenmensen die meedeelden in de handel zouden bekend zijn. Een aantal van hen werd al aangehouden. Zelfs een directeur van de Nationale Parken belast met de bescherming van bedreigde diersoorten, Nikorn Wongprachan, zat in het complot. Hij werd in december aangehouden. Volgens een Thaise politiewoordvoerder heeft de smokkelaar Bach zijn betrokkenheid bij de recente ontdekking van hoorns toegegeven.

Volledig scherm Thaise douaniers onderschepten vorige week nog een lading van 148 kilo olifantslagtanden uit Nigeria. © AP

Boonchai Bach zou onderdeel uitmaken van het beruchte Xaysavang netwerk. Dat organiseert nepjachtpartijen in onder meer Zuid-Afrika om afgezaagde hoorns en slagtanden vervolgens op illegale wijze naar de zwarte markt te brengen. Thailand was lang de belangrijkste tussenstop voor de handel die vooral groot is in China. De laatste jaren is de wetgeving in Thailand verscherpt en worden er nu regelmatig smokkelaars aangehouden. De afgelopen jaren is beslag gelegd op ongeveer 37 miljoen dollar die stond op bankrekeningen van mensen die met de handel te maken hadden.