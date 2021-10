Last woman standing: alle hoop op witte neushoorn Fatu voor fokprogramma

Pleegou­ders krijgen mail van beruchte sekte na vermissing 11-jarige dochter

20 oktober Op zaterdagmiddag ging Shalomah Hennigfeld joggen in de buurt van de woning van haar pleegouders in Beieren, maar ze kwam nooit meer thuis. Honderden hulpdiensten gingen dagenlang op zoek naar het 11-jarige Duitse meisje. Nu wordt vermoed dat ze wellicht bij haar biologische ouders zit, die zich eerder ophielden in Tsjechië én tot een beruchte sekte behoren, waar kinderen worden afgeranseld.