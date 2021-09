Lavastromen La Palma naderen zee, experts waarschuwen voor dampen

Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen door de uitbarsting van de Cumbre Vieja, maar er is wel veel materiële schade. Er zouden zeker 185 gebouwen zijn verwoest. De regionale leider Angel Victor Torres verwacht dat de schade kan oplopen tot 400 miljoen euro. Huizen die in het pad van de lavastromen staan, zijn niet te redden. Het vloeibare gesteente is wel zes meter hoog, met temperaturen van zo'n duizend graden Celsius. Het gebied dat is bedekt door de lava is inmiddels 154 hectare groot, wat gelijk staat aan ongeveer driehonderd voetbalvelden.

De lavastroom heeft een temperatuur van ongeveer 1000 graden en bevond zich dinsdagavond op ongeveer twee kilometer van de kust. Toen bewoog de lava zich met een snelheid van ongeveer 200 meter per uur. Het is nog onduidelijk wanneer de zee wordt bereikt, omdat de snelheid ook weer kan veranderen.

Inwoners van plaatsen in het pad van de lava proberen ondertussen wanhopig om hun bezittingen te redden. In Todoque - waar gisteravond nog eens duizend inwoners geëvacueerd moesten worden - laden geëmotioneerde mensen meubels, fietsen, matrassen, kleren en andere spullen in voertuigen. ,,Het belangrijkste is om documenten mee te nemen waar onze eigendomsrechten in zijn vastgelegd”, zei een inwoner tegen zender RTVE. ,,Daar gaan ze later naar vragen als er hier niets meer overeind staat.”