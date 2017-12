Lavrov: Noord-Korea is bereid tot gesprek met VS

,,We weten dat Noord-Korea in de eerste plaats met de Verenigde Staten over veiligheidsgaranties wil spreken. We zijn bereid dat te steunen en willen ook als bemiddelaar in de onderhandelingen optreden", aldus de Russische minister gisteren tijdens een internationale conferentie in Wenen. ,,Onze Amerikaanse collega's zijn hiervan op de hoogte", zei Lavrov, doelend op Tillerson.