Lawaaiig Parijs maakt ziek

Poll: kleine meerder­heid van Britten wil uitstel brexit

10 februari Een kleine meerderheid van de Britten wil dat de brexit wordt uitgesteld, blijkt uit een in opdracht van de The Independent uitgevoerde enquête. Zo'n 53 procent wil dat die extra tijd gebruikt wordt voor een tweede referendum of vervolggesprekken met de EU-onderhandelaars in Brussel.