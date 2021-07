Lawine op een na hoogste berg ter wereld: Rick (68) overlijdt tijdens klim voor goede doel

Een in Schotland bekende bergbeklimmer is afgelopen weekend om het leven gekomen tijdens een gevaarlijke beklimming van de K2, na de Mount Everest de hoogste bergtop ter wereld. De 8611 meter hoge bergtop op de Pakistaans-Chinese grens staat te boek als een van ‘s wereld moeilijkste beklimmingen. De 68-jarige Rick Allen uit Aberdeen raakte bedolven onder een lawine en overleed ter plaatse. Zijn lichaam is gisteren geborgen.

Zijn twee klimpartners, Jordi Tosas uit Spanje en Stephan Keck uit Oostenrijk, bleven wonder boven wonder ongedeerd.



De 68-jarige Allen, volgens bekenden een zeer ervaren klimmer, beklom de gevaarlijke berg voor het goede doel. Zijn liefdadigheidsorganisatie Partners Relief and Development UK reageert in een verklaring geschokt op de gebeurtenissen. ‘Het is met groot verdriet dat we melden dat Rick Allen, een lid van de raad van bestuur en ook een goede vriend, is overleden terwijl hij een nieuwe route probeerde op de K2. Rick stierf terwijl hij deed waar hij het meest van hield en leefde zijn leven met de moed van zijn overtuigingen’, valt onder meer te lezen.



De liefdadigheidsorganisatie zet zich in voor het realiseren van goed onderwijs voor vluchtelingenkinderen die uit hun huizen in Myanmar zijn verdreven. Chris Norman, directeur van Partners Relief, komt in gesprek met BBC superlatieven tekort om Allen te omschrijven: ,,Toen ik hoorde dat hij was overleden, kon ik het niet geloven. Mijn allereerste gedachte was dat het goed zou komen en dat hij weer zou opduiken met een geweldig nieuw verhaal over overleven. Maar toen het nieuws vanuit het basiskamp begon door te sijpelen, kwam het besef dat hij was overleden.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Legende

Bij de organisatie groeide Allen binnen mum van tijd uit tot een van de meest geliefde vrijwilligers. ,,Hij was stil en bescheiden, maar met een droog gevoel voor humor en scherpe geest. Hij was een heel goede vriend en goede collega”, looft directeur Norman zijn collega. ,,Rick was het gelukkigst in de bergen. Het is een tragedie wat er is gebeurd, maar hij stierf terwijl hij deed waar hij van hield. Zijn prestaties zijn ongelooflijk. Hij is een legende.”

Volgens The Guardian werd in 2018 al gedacht dat de Schotse bergbeklimmer was overleden nadat hij van een ijsklif was gevallen. Dat gebeurde tijdens een individuele klim naar de top van de Pakistaanse Broad Peak, met 8047 meter de twaalfde hoogste berg van de wereld. Uiteindelijk werd Allen door een drone gevonden en konden reddingswerkers hem in veiligheid brengen.

Na overleg met familie en vrienden is Allen vanochtend begraven aan de voet van de Pakistaanse K2.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.