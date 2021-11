Lea Ypi schreef een boek over omwenteling Albanië: ‘Ik ben bang dat echt vrije samenleving niet bestaat’

Moeder van dood aangetrof­fen baby in vijver van Belgisch natuurge­bied is 17-jarig meisje

Een wandelaar trof gisteren het levenloze lichaam van een pasgeboren meisje aan in natuurgebied Broek in België. De moeder van de baby is inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om een 17-jarig meisje.

