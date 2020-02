LEES TERUG | Aantal besmettingen op cruiseschip blijft stijgen

Coronavirus LIVE | FIA blaast grandprix van China af, dodental naar ruim 1100

9:03 De virusuitbraak in China een zeer ‘ernstige bedreiging voor de wereld’, aldus het hoofd van Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Gisteren overleden 108 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Voor het eerst waren er meer dan honderd doden op één dag. Het totaal is inmiddels opgelopen naar 1115, het merendeel daarvan viel in China. De ziekte heeft nu een officiële naam gekregen en heet Covid-19. Ook vandaag houden we je op de hoogte via een live-blog. De afgelopen dagen lees je hier terug.