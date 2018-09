Leeuw bespringt bus vol toeristen in safaripark

Acht weken geleden kreeg leeuw Vitya de arm van Olga Solomina tussen de kiezen. ,,Hij beet me plotseling in mijn rechterarm en sleepte me rond als een lappenpop’’, vertelt de 46-jarige Russin over haar angstige avontuur.



,,Ik dacht dat hij me zou verscheuren.’’ Gelukkig genoeg blijft de confrontatie met het roofdier voor Olga bij een vleeswond. De vrouw overweegt het wildpark, dat de leeuwen bewust in contact brengt met bezoekers, voor de rechter te slepen.