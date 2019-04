Leger ingezet bij overstromingen in oosten van Canada

Het oosten van Ontario, New Brunswick en het zuiden van Québec worden al dagen geconfronteerd met overstromingen door zware regenval en smeltende sneeuw. Diverse rivieren zijn buiten hun oevers getreden. Veel gemeenten zetten de afgelopen dagen vrijwilligers in en deelden tienduizenden zandzakken uit om dijken op te zetten of huizen te beschermen.

De regeringen van Quebec en New Brunswick riepen versterking van het leger in. In Québec werden zaterdagavond ongeveer 200 soldaten ingezet, en zondag komen er daar nog 400 bij. In de provincie New Brunswick kunnen er zo’n 120 soldaten ingezet worden. Premier Blaine Higgs waarschuwde de inwoners extra alert te zijn. De Saint John rivier staat op diverse plaatsen op het punt van overstromen. ,,Inwoners staan niet alleen in deze moeilijke tijden‘’, zo verzekerde premier Higgs. ,,Aarzel niet om hulp in te schakelen.’’