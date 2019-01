Leger Israël voert luchtaanvallen uit op Iraanse doelen in Syrië

Bij de ‘intense aanval met diverse geleide raketten’, zou het luchtafweergeschut van het Syrische leger ‘vijandelijke doelen’ hebben neergehaald. Dat heeft een Syrische militaire bron tegen het Syrische staatspersbureau Sana gezegd zonder in te gaan op details. Ooggetuigen in de Syrische hoofdstad Damascus spraken van zware explosies die zeker een uur duurden.

De Israëlische beschietingen volgden na een dag waarop het leger ook al een aanval uitvoerde in het zuiden van Damascus. Israël meldde ook dat het een raket had onderschept die gericht was op de Golan-hoogvlakte. Als een reactie daarop werd een populair skigebied op Mount Hermon voor één dag gesloten.