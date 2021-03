Leger Myanmar schiet zeker vijftig demonstranten dood op militaire feestdag

Boulder rouwt om de slachtof­fers van het bloedbad in supermarkt

24 maart Sommigen deden hun dagelijkse boodschappen. Anderen waren gewoon aan het werk in de supermarkt. En er was een politieagent die naar binnen snelde om hen te redden. De tien slachtoffers van het bloedbad in Colorado hebben inmiddels allemaal een gezicht. ,,De leegte in onze familie kan nooit opgevuld worden.’’