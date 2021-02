Leger Myanmar zet sociale media op zwart om opstand te voorkomen

Het militaire regime in Myanmar heeft alle sociale media op zwart gezet. Telefoonbedrijven en internetproviders zijn gesommeerd de toegang tot Twitter en Instagram ‘tot nader order’ te blokkeren. Het leger, dat begin deze week de macht greep, wil met een internet-blackout voorkomen dat burgers oproepen tot verzet.

Volgens het leger worden de sociale media gebruikt om ‘onjuiste nieuwsberichten’ te verspreiden die leiden tot ‘verkeerde meningen’. ,,Sommige media en burgers verspreiden geruchten op sociale media, organiseren bijeenkomsten om baldadigheid aan te wakkeren en leggen verklaringen af die onrust kunnen veroorzaken’', schreef het ministerie van Informatie eerder deze week.

Het leger blokeerde daarom al Facebook, nadat via het sociale medium werd opgeroepen tot ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’. Tegenstanders van het regime verlegden hun activiteiten daarna naar Twitter en Instagram.

Op het internet verschenen veel beelden van straatprotesten tegen de staatsgreep door het leger. In Yangon, de grootste stad van het land, gingen duizenden demonstranten de straat op om de vrijlating van regeringsleider Aung San Suu Kyi te eisen.

Voor het eerst sinds het leger afgelopen maandag de macht greep riepen de demonstranten massaal om het vertrek van de militaire dictatuur en de overwinning van de democratie . Ze droegen spandoeken en vele waren gekleed in het rood, de kleur van Suu Kyi’s partij NLD.

Toen het protest groeide en activisten via sociale media opriepen mee te doen met de demonstratie, crashte het internet in Myanmar. NetBlocks Internet Observatory meldde op Twitter een ‘internet-blackout op nationaal niveau’. Het verbindingsniveau was met ruim de helft afgenomen, en volgens getuigen zijn mobiele datadiensten en wifi stopgezet. Ook Whatsapp zou niet goed werken, aldus NetBlocks.

Het Noorse Telenor Myanmar, een van de twee telecombedrijven in het land die in buitenlandse handen zijn, zegt dat de autoriteiten internetproviders de opdracht gegeven de toegang tot Twitter en Instagram te blokkeren.

Het bedrijf zegt dat het verplicht is het bevel van het regime te volgen, maar benadrukt dat het in strijd is met internationale mensenrechtenverdragen.

Omzeild

Veel activisten hadden het verbod op Facebook omzeild door privénetwerken te gebruiken om niet traceerbaar te zijn. Het platleggen van mobiele datadiensten beperkt de toegang tot onafhankelijk nieuws en informatie.

Quote Internet is al uitgeval­len, maar we zullen niet stoppen onze stem te verheffen Twitteraar Maw Htun Aung

,,Internet is al uitgevallen, maar we zullen niet stoppen onze stem te verheffen’', schrijft Twitter-gebruiker Maw Htun Aung. ,,Laten we vreedzaam vechten voor democratie en vrijheid. Laten we tot de laatste minuut vechten voor onze toekomst.’’

Organisaties in Myanmar roepen telefoon- en internetproviders de bevelen van de junta aan te vechten. ,,Door te schikken naar hun richtlijnen, legitimeren uw bedrijven in wezen het gezag van het leger, ondanks de internationale veroordeling’',, schrijven organisaties in een gezamenlijke verklaring.

Human Rights Watch-directeur Brad Adams zegt dat een blackout van nieuws en informatie de politieke misstanden niet kan verbergen. Amnesty International spreekt van een ‘afschuwelijk en roekeloos besluit’.

Van Suu Kyi (75) is bijna een week na de coup nog steeds geen teken van leven. Haar advocaat en president Win Myint zeggen dat ze in huisarrest zitten, geen contact met elkaar hebben en nog steeds ondervraagd worden.

Suu Kyi is aangeklaagd voor het illegaal invoeren van zes walkie-talkies, Win Myint voor het negeren van coronabeperkingen. Sean Turnell, een Australische topadviseur van Suu Kyi, zegt ook opgepakt te zijn.