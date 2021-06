Legervoeding, waterfilter en medicatie: Jürgen Conings had alles om weken te overleven in de natuur

Alles wijst erop dat de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings voorbereid is om lange tijd onder te duiken in de natuur. In zijn rugtas, die vorige week werd teruggevonden, zat naast munitie en medicatie ook voldoende voedsel om enkele weken van te kunnen overleven, meldt HLN . In de buurt van de tas werden ook leeggegeten blikken legervoeding gevonden. Hij verbleef er dus, maar de vraag blijft: waar zit hij nu verscholen?

Militairen vonden woensdag de rugtas van Conings toen de bossen bij Dilsen-Stokkem werden uitgekamd. Bij die plaats in Belgisch Limburg liet hij bijna vier weken geleden zijn auto achter.

In groepjes kamden de soldaten dichtbegroeide bossen uit. Ongeveer een kilometer bij de auto vandaan werd, gecamoufleerd onder de takken van een struik, een zwarte rugtas gevonden. Het Belgische federaal parket acht de kans ‘zeer groot’ dat het om de rugzak van Jürgen Conings gaat, maar wil over de inhoud ervan niets kwijt.

Medicatie

Bronnen dichtbij het onderzoek bevestigen wel aan HLN dat er medicatie tegen psychoses in zat, net als munitie voor een FN P90-machinepistool, een mes en zogenaamde ‘trip flares’. Dat laatste zijn lichtvalstrikken die in het leger gebruikt worden en die ook aangebracht waren aan de auto van Conings. Daarnaast zat de rugzak volgens HLN tjokvol rantsoen en materiaal om gedurende lange tijd te kunnen overleven in de natuur. Daaruit leiden onderzoekers af dat hij zijn vlucht zeer goed heeft voorbereid.

Zo zaten er verschillende blikken voeding in de zak, die niet in de winkel te koop zijn, maar die wel door het Belgisch leger gebruikt worden tijdens missies of oefeningen. Conings had ook ‘energy blocks’ bij zich: snelle suikers die gebruikt worden door onder anderen duursporters en backpackers en die te koop zijn in alle sport- en reiswinkels.

Volledig scherm Ook zondag werd er in de buurt van Dilsen-Stokkem gezocht naar Conings. © Belga

Lang verblijf

Bronnen bevestigen aan HLN dat het om voldoende rantsoen ging om ‘enkele weken te kunnen overleven’, en dat alles erop wijst dat Jürgen Conings voorbereid was op een lang verblijf in de bossen. In de rugtas zou ook een waterfilter hebben gezeten, waarmee makkelijk tot 1000 liter gefilterd kan worden tot drinkbaar water.

Naast de rugzak werden in de buurt van de vindplek ook een paar lege blikken legervoeding gevonden. Dat waren dezelfde blikken als die in de rugzak. Alle gevonden spullen worden momenteel nog onderzocht om uitsluitsel te geven over de vraag of ze ook écht van Conings waren, maar dat lijkt nu al zo goed als vast te staan. Het ziet er dus naar uit dat de voortvluchtige militair zich de afgelopen weken minstens eventjes heeft schuilgehouden in de bossen rond Dilsen-Stokkem, op zo’n tien kilometer van zijn woning.

Volledig scherm © Belga

De vindplaats van de rugtas werd al eens eerder doorzocht, maar toen werd vooral gezocht naar Conings zelf en niet naar sporen van hem. Een zoektocht op hetzelfde terrein vorige week verliep volgens HLN bijzonder moeizaam, doordat het bos op die plaats zeer dichtbegroeid is.

Verscholen

De vraag is nu: moest Jürgen Conings op de vlucht slaan omdat de speurders hem te dicht op de hielen zaten en heeft hij al zijn proviand achtergelaten? Of heeft hij nog extra voedsel bij zich en zit hij nog altijd ergens verscholen in de bossen van het Nationaal Park Hoge Kempen? Het is een scenario dat de onderzoekers nog steeds niet kunnen uitsluiten, al houden ze er ook rekening mee dat hij op een andere locatie in binnen- of buitenland zit, of dat hij intussen mogelijk zelfs niet meer leeft.

Vorige week zat oud-militair Sander Aarts bij Op1 om te praten over de nog steeds niet gevonden Belgische militair Jürgen Conings en hoe het kan dat hij zo onvindbaar is: