Legionella-uitbraak België: al 16 patiënten, één dode

Negen maanden daarvoor was Nederland getroffen door een grote legionella-uitbraak.

Ruim 200 bezoekers van de Westfriese Flora in Bovenkarspel raakten besmet door verneveld water uit twee smerige bubbelbaden. Van de patiënten bezweken er 32 aan de gevolgen van de besmetting.



In oktober 2014 overleed een 69-jarige man uit Enkhuizen nadat hij besmet was geraakt in een sauna in het Noord-Hollandse Avenhorn.

Legionella is een bacterie die voorkomt in water. Besmetting vindt plaats door het inademen van besmette druppeltjes waternevel. Vooral douches met een drukknop in zwembaden en bubbelbaden kunnen de bacterie verspreiden. De bacterie leeft in grond-, oppervlakte- en drinkwater en gedijt goed in stilstaand water met een temperatuur tussen de 25 en 45 graden.