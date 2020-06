Leider Hongkong: ‘Autonomie zal niet lijden onder door China opgelegde veiligheidswet’

Update‘De autonomie van Hongkong zal niet lijden onder de nieuwe veiligheidswet’, zegt Carrie Lam, leider van de stadstaat. Het Chinese parlement heeft de omstreden wet voor nationale veiligheid in Hongkong vandaag aangenomen, melden lokale media. De nieuwe wet doet echter vrezen voor onderdrukking van elke politieke oppositie in de voormalige Britse kolonie. De internationale gemeenschap reageert kritisch en bezorgd op het Chinese besluit.

Lam heeft de veiligheidswet vandaag voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties verdedigd. Zij verklaarde dat de wet ‘onvermijdelijk’ is en dat een centrale regering de ogen niet kan sluiten voor bedreigingen van de nationale veiligheid en de macht van de staat. Volgens Lam vult de nieuwe wet ‘een gapend gat’ en zal de autonomie van Hongkong er niet onder lijden.



In een videotoespraak verklaarde ze dat Hongkong is ‘getraumatiseerd door escalerend geweld, aangewakkerd door krachten van buiten’. De nieuwe wet is gericht op het voorkomen en bedwingen van het ondermijnen van de staatsmacht en terroristische activiteiten. ,,Deze misdaden zullen duidelijk in de wet worden omschreven’’, sprak ze. ,,We zullen ons alleen richten op een extreem kleine minderheid van mensen die de wet hebben overtreden.”

Zware protesten

Het parlement in Peking keurde unaniem de tekst van de wet goed, zo melden Now TV, RTHK en de South China Morning Post. De wet heeft tot doel om ‘separatisme, terrorisme, ondermijning en samenwerking met externe en buitenlandse krachten’ aan te pakken en voor stabiliteit te zorgen in Hongkong, waar vorig jaar zware protesten uitbraken tegen het centrale gezag.



Feitelijk betekent de nieuwe wet het einde voor de onafhankelijke rechtsspraak en het zelfbestuur in Hongkong. De welvarende metropool en voormalige Britse kolonie behoort sinds 1997 tot China, maar had tot nog toe wel een eigen rechtssysteem en lokaal parlement.

Voorrang

De veiligheidswet komt volgens Peking in reactie op de onrusten in Hongkong van afgelopen jaar, die waren ontstaan na een wetsvoorstel waarmee uitlevering aan China mogelijk werd. Met de nieuwe wet wordt het streven naar afscheiding, buitenlandse inmenging en ondermijning verboden. De wet, die een maximale straf van levenslang kent, heeft voorrang op het onafhankelijke rechtssysteem van Hongkong.

De bedoeling van de wet is een organisatie in de metropool op te zetten die inlichtingen verzamelt en die misdaden tegen de nationale veiligheid afhandelt. De wet treedt in werking zodra hij is gepubliceerd in Hongkong. De verwachting is dat dit snel gebeurt.

Reactie VS

De internationale gemeenschap reageert kritisch en bezorgd op de goedkeuring van de veiligheidswet door het Chinese Volkscongres. Onder andere de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Japan hebben al gereageerd op het nieuws over de wet, waarmee China volgens critici pro-democratische betogers in Hongkong wil muilkorven.



De Verenigde Staten namen gisterenavond al maatregelen tegen het wetsbesluit van China. Zo werd om te beginnen de bijzondere status van Hongkong in de Amerikaanse wetgeving. geschrapt. Ook is de export van wapens en hightech naar China en Hongkong stilgelegd. ‘De VS is genoodzaakt deze stap te nemen om de nationale veiligheid van Amerika te beschermen’, sprak buitenlandminister Mike Pompeo.



,,We kunnen niet langer een onderscheid maken tussen de uitvoer van dit materiaal naar Hongkong of China’’, aldus Pompeo. De VS zal verder ‘stappen nemen om dezelfde restricties rond defensie en technologie op te leggen aan Hongkong als die voor China’. Veel technologiebedrijven zullen daar de dupe van worden. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde vandaag tegenmaatregelen aan.

‘Ernstige stap’